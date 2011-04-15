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27/12/2018
12:20

В компании "Красное и Белое" прошли обыски

В головном офисе и на складах алкогольной торговой сети "Красное и Белое" в Челябинске, а также на складе компании в Москве прошли следственные действия. Об этом сообщили "Вести".

По информации правоохранительных органов, проверялся возможный уход от налогов, а также сведения о наличии контрабандных продуктов.

По словам источника в правоохранительных органах, силовики изучали документацию компании.

В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания. Головной офис находится в Челябинске, компания имеет более 50 представительств в регионах.



"AK&M" от 27.12.2018
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