В компании "Красное и Белое" прошли обыски

В головном офисе и на складах алкогольной торговой сети "Красное и Белое" в Челябинске, а также на складе компании в Москве прошли следственные действия. Об этом сообщили "Вести".



По информации правоохранительных органов, проверялся возможный уход от налогов, а также сведения о наличии контрабандных продуктов.



По словам источника в правоохранительных органах, силовики изучали документацию компании.



В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания. Головной офис находится в Челябинске, компания имеет более 50 представительств в регионах.







"AK&M" от 27.12.2018