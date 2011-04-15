Средний размер ипотечного кредита в РФ в ноябре вырос на 15.5% до "рекордных" 2.34 млн руб.

Средний размер ипотечного кредита в ноябре 2018 года достиг "рекордных" 2.34 млн руб. По сравнению с ноябрем 2017 года рост составил 15.5%, говорится в сообщении НБКИ.



Наибольший средний размер ипотечного кредита зафиксирован в Москве (4.48 млн руб.), Московской области (3.36 млн руб.), Санкт-Петербурге (3 млн руб.), а также в Хабаровском (2.76 млн руб.) и Приморском (2.62 млн руб.) краях.



Самая серьезная динамика роста среднего размера ипотечного кредита среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования отмечена в Воронежской области (+37.6%), Хабаровском крае (+28.7%), Тульской области (+26.1%), Республике Татарстан (+25.2%) и Чувашской Республике (+25.1%). В Москве средний размер ипотечного кредита снизился на 1.6%, в Санкт-Петербурге вырос на 13.8%.





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