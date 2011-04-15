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27/12/2018
12:49

Роспотребнадзор запустил "горячую линию" по услугам такси и каршеринга

Роспотребнадзор 27 декабря повторно запустил "горячую линию" по услугам такси и каршеринга. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Специалисты Управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ с 27 декабря по 15 января проконсультируют население по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и новой услугой, набирающей популярность в крупных городах - каршерингу.

Телефоны горячих линий и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах Управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ.

Специалистами Роспотребнадзора в ноябре этого года было оказано более 3.3 тыс. консультаций для жителей всех субъектов Российской Федерации. Потребителей всей страны интересовали вопросы, связанные с автоперевозками, деятельностью агрегаторов такси, правами пассажиров и обязанностях исполнителей такого рода услуг, а также вопросы о правилах пользования набирающей популярность в крупных городах услуги - каршерингу.



"AK&M" от 27.12.2018
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