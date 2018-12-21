ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 28 декабря в размере 68.8762 руб. против 68.8865 руб. на 27 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



27.12.18 - 68.8865 руб.

26.12.18 - 68.7448 руб.

25.12.18 - 68.4073 руб.

22.12.18 - 68.0085 руб.

21.12.18 - 67.3710 руб.



































































































































"AK&M" от 27.12.2018