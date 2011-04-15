Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 28 декабря

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Банк России установил на 28 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 48.5853
1 Азербайджанский манат 40.5990
100 Армянских драмов 14.2306
1 Белорусский рубль 32.0503
1 Болгарский лев 40.1026
1 Бразильский реал 17.5615
100 Венгерских форинтов 24.4459
1000 Вон Республики Корея 61.4963
10 Гонконгских долларов 87.9263
1 Датская крона 10.5071
1 Доллар США 68.8762
1 Евро 78.3880
100 Индийских рупий 97.9468
100 Казахстанских тенге 18.2657
1 Канадский доллар 50.6517
100 Киргизских сомов 98.6059
1 Китайский юань 10.0211
10 Молдавских леев 40.4084
1 Новый туркменский манат 19.7071
10 Норвежских крон 78.6366
1 Польский злотый 18.3289
1 Румынский лей 16.8901
1 СДР (специальные
права заимствования) 95.5981
1 Сингапурский доллар 50.1501
10 Таджикских сомони 73.0689
1 Турецкая лира 13.0169
10000 Узбекских сумов 82.6148
10 Украинских гривен 25.0984
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 87.1766
10 Чешских крон 30.3219
10 Шведских крон 75.9812
1 Швейцарский франк 69.3827
10 Южноафриканских рэндов 47.6148
100 Японских иен 62.0870
"AK&M" от 27.12.2018