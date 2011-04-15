Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 28 декабря

Банк России установил на 28 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.5853

1 Азербайджанский манат 40.5990

100 Армянских драмов 14.2306

1 Белорусский рубль 32.0503

1 Болгарский лев 40.1026

1 Бразильский реал 17.5615

100 Венгерских форинтов 24.4459

1000 Вон Республики Корея 61.4963

10 Гонконгских долларов 87.9263

1 Датская крона 10.5071

1 Доллар США 68.8762

1 Евро 78.3880

100 Индийских рупий 97.9468

100 Казахстанских тенге 18.2657

1 Канадский доллар 50.6517

100 Киргизских сомов 98.6059

1 Китайский юань 10.0211

10 Молдавских леев 40.4084

1 Новый туркменский манат 19.7071

10 Норвежских крон 78.6366

1 Польский злотый 18.3289

1 Румынский лей 16.8901

1 СДР (специальные

права заимствования) 95.5981

1 Сингапурский доллар 50.1501

10 Таджикских сомони 73.0689

1 Турецкая лира 13.0169

10000 Узбекских сумов 82.6148

10 Украинских гривен 25.0984

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 87.1766

10 Чешских крон 30.3219

10 Шведских крон 75.9812

1 Швейцарский франк 69.3827

10 Южноафриканских рэндов 47.6148

100 Японских иен 62.0870

"AK&M" от 27.12.2018