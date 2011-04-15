Д.Медведев назначил П.Засельского замминистра экономического развития РФ

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Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев назначил Петра Засельского заместителем министра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
П.Засельский являлся заместителем председателя Совкомбанка.
"AK&M" от 27.12.2018