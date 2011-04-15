Суд оштрафовал АКБ "Российский капитал". Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора, управлением которого проводились проверки исполнения требований ранее выданных предписаний ПАО АКБ "Российский капитал" (с 13 декабря 2018 года сменил название на "Банк ДОМ.РФ").



Организация является собственником двадцати земельных участков сельскохозяйственного назначения, площадью 511 га, расположенных в Шаховском районе Московской области.



В результате проверок установлено, что предписания Управления Россельхознадзора в установленный срок не исполнены. Земельные участки не приведены в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства. Не выполнены мероприятия по устранению зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью (на площади 105 га).



За повторное в течение года совершение административного правонарушения, в отношении АКБ "Российский капитал" составлены протоколы по КоАП РФ и материалы административных дел переданы в судебный участок N 417 района Арбат города Москвы для принятия решения. Выданы очередные предписания об устранении выявленных нарушений.



В декабре 2018 года в Управление Россельхознадзора поступило решение мирового суда привлечь АКБ "Российский капитал" к административной ответственности по КоАП РФ в виде наложения административных штрафов на общую сумму 4 млн руб.



С начала 2018 года в области земельного надзора Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской было проведено 933 контрольно-надзорных мероприятий по выполнению ранее выданных предписаний, в ходе которых установлено, что 479 предписаний не выполнено. Судами собственники и владельцы земельных участков, не приведенных в состояние пригодное для сельскохозяйственного применения, оштрафованы на общую сумму более 42.3 млн руб.







"AK&M" от 27.12.2018