Минтруд опроверг информацию о массовых увольнениях в РФ. Утверждения СМИ о том, что прогнозируются массовые увольнения, не соответствуют действительности, заявляет министерство.



"В соответствии с законом о занятости, работодатель обязан уведомлять службу занятости за два месяца до планируемого сокращения. Но это не значит, что все работники будут уволены. Часто происходит ситуация реорганизации или реструктуризации организации, в этом случае уволенные сотрудники займут новые рабочие места. Также ситуация в организации может измениться, допустим, из-за заключения новых сделок, погашения долгов перед организацией и т.д., и тогда понадобится сохранить персонал или даже привлечь новый", - подчеркивает Минтруд.



В настоящее время, по мнению Минтруда, ситуация на рынке труда стабильная. Резкого роста безработицы не ожидается.



В конце ноября 2018 года в органах службы занятости состояло на учете в качестве безработных 661 тыс. человек, что на 9.7% меньше по сравнению с ноябрем 2017 года. По состоянию на 1 декабря 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ, по оперативным данным, составил 0.9% от численности экономически активного населения (на 1 декабря 2017 года - 1%), подчеркивает министерство.



По прогнозу Минэкономразвития, в 2019-2021 годах численность безработных по методологии Международной организации труда будет находиться на том же уровне, что и в 2018 году, то есть не превысит 3.6 млн человек. Общая безработица останется на уровне 2018 года - примерно 4.7-4.8%.



Кроме того, министерство опровергает информацию, появившуюся в СМИ, о том, что в Минтруде назвали попадающие под сокращение профессии в 2019 году. Министерство. отслеживает риски высвобождения по отраслям, а не по профессиям.



"AK&M" от 27.12.2018