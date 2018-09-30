RAEX подтвердило рейтинг Ингосстраха на уровне "ruAAA"

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг финансовой надёжности страховой компании "Ингосстрах" на уровне "ruAAA". Прогноз по рейтингу - "стабильный". Об этом говорится в сообщении страховой компании.



По мнению экспертов агентства, страховой портфель компании высоко диверсифицирован по видам страхования. На крупнейшее направление деятельности – страхование АВТОКАСКО – пришлось 30.1% страховых взносов за 9 месяцев 2018 года. Позитивное влияние на рейтинг компании также оказывает высокое качество совокупных активов. На 30.09.2018 доля высоколиквидных вложений в объекты с рейтингами "ruBBB" и выше по шкале "Эксперт РА" или рейтингами аналогичного уровня других рейтинговых агентств составила 46% от совокупных активов за вычетом отложенных аквизиционных расходов. Агентством также позитивно оценивается высокая диверсификация активов, невысокая доля вложений в связанные стороны в совокупных активах.



Позитивное влияние на рейтинг оказывает и то, что показатели убыточности по страховому портфелю компании в целом находятся на невысоком уровне. Коэффициент убыточности-нетто за 9 месяцев 2018 года составил 43.1%, комбинированный коэффициент убыточности-нетто – 83.6%. Положительно оцениваются высокие показатели рентабельности капитала – 16.8% в годовом выражении за 9 месяцев 2018 года и рентабельности продаж – 12.6% за 9 месяцев 2018 года. Показатели ликвидности и платёжеспособности компании также были оценены позитивно. На 30.09.2018 коэффициент текущей ликвидности составил 1.57, коэффициент уточнённой страховой ликвидности-нетто – 1.64, отклонение фактического размера маржи платёжеспособности от нормативного значения составило 400.4%, запас свободного капитала – 338.4%.



По оценкам экспертов RAEX, клиентская база компании высоко диверсифицирована, а доля расторгнутых договоров находится на низком уровне. Также положительное влияние на рейтинг компании оказывает отсутствие концентрации на крупнейшем канале продаж. За 9 месяцев 2018 года на агентскую сеть пришлось 32.1% страховых взносов, при этом комиссионное вознаграждение агентам находилось на низком уровне – 13.8% за 9 месяцев 2018 года. В перестраховочной политике компания ориентируется на надежных партнеров, имеющих высокие кредитные рейтинги. На собственном удержании компания отставляет незначительные риски.



Компания имеет широкую филиальную сеть и представлена в 83 субъектах РФ, при этом географическая диверсификация находится на умеренно высоком уровне: на крупнейший для страховщика регион – г. Москва – пришлось 60.1% страховых взносов за 9 месяцев 2018 года. Уровень качества управления, в том числе риск-менеджмента компании, соответствует объему проводимых операций. Агентство положительно отмечает наличие в компании коллегиальных органов, в функции которых входит управление рисками.



Страховая компания "Ингосстрах" – универсальный страховщик федерального уровня, который относится к 1 размерному классу по классификации агентства RAEX. Доля компании на российском страховом рынке за 2017 год составила 6.2%. По данным "Эксперт РА", на 30.09.2018 активы СПАО "Ингосстрах" составили 159.3 млрд руб., собственный капитал – 68.3 млрд руб., уставный капитал – 18.4 млрд руб., страховые взносы за 9 месяцев 2018 года составили 65.4 млрд руб.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 27.12.2018