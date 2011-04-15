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27/12/2018
14:17

ЦБ аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров

Банк России аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров, свидетельствуют сообщения, размещённые на сайте ЦБ.

Так, аннулированы лицензии ООО "Форекс Клуб", ООО "Фикс трейд", ООО "Трастфорекс", ООО "Альпари Форекс" и ООО "Телетрейд Групп".

Лицензии аннулированы в связи с неоднократными в течение года нарушениями компаниями требований законодательства.

Компании обязаны прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 27 января 2019 года.


"AK&M" от 27.12.2018
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