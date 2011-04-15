"Быки" вышли на арену, но проявляют осторожность, полагают аналитики

Торги на российском рынке стартовали в уверенном плюсе. Покупатели получили долгожданный позитивный сигнал с американских площадок и рынка нефти. К 12:50 МСК индекс МосБиржи прибавляет 0.9%, индекс РТС в плюсе на 0.5%. Национальная валюта несет потери как к доллару, так и к евро. Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно-позитивный. Об этом говорится в комментарии аналитика БКС Брокер Анастасии Поповой.



Азия закрыла день без единой динамки. Японский Nikkei подскочил на 3.88%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng опустились на 0.61% и 0.87% соответственно.



После рождественских выходных возобновили свою работы биржи Старого Света. Площадки, закрытые с 24 декабря окрашены в красный цвет - здесь инвесторы отыгрывают провал понедельника и текущее снижение американских фьючерсов.



Американские фьючерсы с утра корректируются вниз в среднем на 1.7% после ошеломляющего роста основных индексов накануне. Наконец, после продолжительной медвежьей сессии быки смогли организовать контратаку. В лидерах роста оказались бумаги высокотехнологического сектора и нефтегазовых компаний. Вряд ли поводом для столь мощного подъёма стали лишь высказывания Дональда Трампа об "отличных возможностей" для покупки американских акций в условиях сильной экономики. Здесь скорее сработал также и технический фактор.



В фокусе внимания инвесторов в сегодня окажется ситуация с федеральным бюджетом США. В четверг состоится заседание Сената, и если демократы не согласятся внести в документ расходы на строительство стены на границе с Мексикой ($5 млрд), то есть риски, что шатдаун продолжится и в 2019 году. Это может спровоцировать нервозность на рынке. Кроме того, участники торгов будут следить за статданными. Из макростатистики ждем показателей индекса потребительского доверия за декабрь и продаж новых домов в ноябре.



Нефтяные котировки повторяют амплитуду американского рынка. Сегодня цены на нефть опустились на 3% после уверенного подъем накануне на 8%. Каких-либо новых вводных, способных вызвать такую активность покупателей не поступала, поэтому движение также можно объяснить техническим фактором. К 12:50 МСК котировки курсируют около отметки $58.9 за баррель марки Brent.



"AK&M" от 27.12.2018