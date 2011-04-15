НОВАТЭК ввёл в эксплуатацию нефтяную часть Яро-Яхинского месторождения

ПAO "НОВАТЭК" ввело в промышленную эксплуатацию нефтяные залежи Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения, разработку которого ведёт АО "Арктикгаз", совместное предприятие НОВАТЭКа и ПАО "Газпром нефть". Об этом говорится в сообщении компании.



Проектный уровень добычи нефти на месторождении составляет около 1.2 млн т в год.



В настоящее время на нефтяной части месторождения пробурены двадцать две эксплуатационные скважины, бурение новых скважин продолжается. Построены нефтегазосборные сети, установка подготовки нефти, а также нефтепровод внешнего транспорта протяжённостью 57 км с приёмо-сдаточным пунктом нефти.



Яро-Яхинское месторождение находится в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Лицензией на разведку и разработку владеет АО "Арктикгаз", совместное предприятие ПАО "НОВАТЭК" (50%) и ПАО "Газпром нефть" (50%). Промышленная добыча газа и газового конденсата на месторождении начались в апреле 2015 года. Запасы Яро-Яхинского месторождения по российской классификации на 31 декабря 2017 года составляют 206 млрд куб. м природного газа и 32 млн т жидких углеводородов.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 8.1% до 121.062 млрд руб. со 111.998 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 43% до 594.591 млрд руб. с 414.161 млрд руб.



"AK&M" от 27.12.2018