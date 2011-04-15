Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию обнулила пошлины на какао-пасту, какао-масло и какао-жир на постоянной основе

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию закрепила ставки ввозных таможенных пошлин на какао-пасту, какао-масло и какао-жир в размере 0% на постоянной основе. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.



Подкомиссия постановила применить преференциальные ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров из Ирана, ввозимых на территорию Евразийского экономического союза, в том числе полевого шпата, средних дистиллятов, парафина, гидроксида натрия, оксида алюминия, фармацевтической продукции. Решение принято в рамках обязательств по временному соглашению о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Исламской республикой.



Признано целесообразным разрешить ввоз лекарственных препаратов без применения мер нетарифного регулирования в целях медицинского обеспечения участников II Европейских игр, которые пройдут в 2019 году в Белоруссии.



Одобрены нулевые ставки ввозных пошлин единого таможенного тарифа (ЕТТ) ЕАЭС в отношении сырья и материалов для производства монокремниевых пластин. Мера вводится на 3 года и направлена на поддержку предприятий, производящих подложки для фотоэлектрических преобразователей, применяемых в солнечных батареях. Реализация предложения позволит снизить себестоимость продукции.



Принято решение установить нулевую ставку пошлины ЕТТ ЕАЭС на ввоз многокруточных и однокруточных полипропиленовых нитей сроком на 1 год. Это уменьшит затраты на производство ковров и ковровых изделий.



Для предотвращения вывоза шишек кедрового ореха корейской сосны под видом шишек сосны сибирской согласовано предложение о выделении отдельных кодов для шишек кедрового ореха, орехов в скорлупе и ядер кедрового ореха (без скорлупы) в зависимости от вида сосны.



Подкомиссия рассмотрела прошение холдинга "Вертолеты России" и утвердила нулевые ввозные пошлины для отдельных категорий турбовинтовых двигателей и газовых турбин сроком на три года. Решение продиктовано необходимостью снижения финансовой нагрузки при выполнении государственного оборонного заказа.



На неограниченный срок продлен период действия нулевой ставки ввозной пошлины по древесной целлюлозе из эвкалипта. Это поможет снизить расходы российских фирм, производящих бумагу-основу.



В связи с отсутствием на территории РФ производства нитей из анидов, линейной плотностью более 900 децитексов, одобрено предложение о сохранении нулевой ставки ввозной пошлины в отношении этой категории товаров на неограниченный срок.



На три года установлена нулевая ставка ввозной пошлины на анилин технический. Мера принята с расчетом на скорейшую модернизацию российских предприятий, производящих химикат.



По просьбе ООО "Русэлпром" утверждена 5-процентная ставка ввозной пошлины ЕТТ ЕАЭС на отдельные категории электродвигателей. Это повысит конкурентоспособность российской продукции на внутреннем рынке и уменьшит негативные последствия от ввоза иностранных установок в РФ.



С целью формирования благоприятных условий для инвестиций в развитие рудосырьевой базы признано целесообразным установить нулевую ставку вывозной таможенной пошлины на вольфрамовые руды и концентраты до 31 декабря 2021 года.



Одобрено предложение о продлении лицензирования импорта колес из алюминия на шесть месяцев, до 30 июня 2019 года. Решение принято в целях противодействия ввозу в Россию некачественной продукции.



"AK&M" от 27.12.2018