ЦОДД предупреждает о серьезных вечерних пробках на дорогах

Центр организации дорожного движения Правительства Москвы предупреждает о серьезных вечерних пробках на дорогах.



"Вечерний час пик сегодня будет сложным для движения на личных автомобилях. Большое количество людей приехало в Москву за подарками, проходит много праздничных мероприятий - концерты, ёлки. Уже сейчас движение осложнено, трудно проехать в центре, а также вблизи крупных торговых центров", - подчеркивает ЦОДД.



ЦОДД рекомендует сегодня вечером для поездок по городу пользоваться метро - там готовы к приему дополнительных пассажиров. Для поездок на машине лучше выбрать более позднее время - после 21:00 MSK.





"AK&M" от 27.12.2018