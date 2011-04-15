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27/12/2018
15:26

ЦБ оценил влияние налогового маневра в нефтяной сфере на потребительскую инфляцию

Налоговый маневр в нефтегазовой отрасли может оказать влияние на инфляцию в 2019-2024 годах, масштаб которого во многом будет зависеть от динамики мировых цен на нефть, сообщает Банк России.

Это воздействие реализуется как напрямую через непосредственный вклад в инфляцию изменения стоимости бензина и дизельного топлива, так и косвенно - за счёт влияния изменения внутренних цен на нефть и нефтепродукты на издержки производства товаров и услуг.

С ростом мировых цен на нефть вклад налогового маневра в инфляцию увеличивается, при снижении - уменьшается. В случае значительного падения цен на нефть он становится отрицательным.

Оценки совокупного вклада налогового маневра в годовую инфляцию в 2019 году варьируются от -0.7 п.п. при среднегодовой мировой цене на нефть марки Urals $35 за баррель до +0.8 п.п. при $90 за баррель. Если среднегодовая цена на нефть в 2019 году не изменится по сравнению с 2018 годом, то вклад налогового маневра в инфляцию составит около 0.2 процентного пункта.

По оценкам Банка России, увеличение себестоимости производства нефти вследствие роста налогов происходит одновременно с удорожанием нефти на внутреннем рынке, обусловленным снижением экспортной пошлины.

"AK&M" от 27.12.2018
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