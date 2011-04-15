Промсвязьбанк расширил программу упрощенного кредитования на основе данных торгового оборота

Промсвязьбанк и инновационный стартап "Септагон", занимающийся разработкой решений для малого и среднего бизнеса, подписали соглашение о старте проекта кредитования МСБ на основе данных с кассовых терминалов и учётных систем компании "Торговля. Онлайн". Об этом говорится в сообщении банка.



Кредит может быть получен в рамках кредитной программы "Всё просто!", разработанной ПСБ для финансирования торговых предприятий по упрощённой процедуре.



Любое торговое предприятие, работающее на программном кассовом и учётном обеспечении "Торговля. Онлайн" может получить финансирование до 1 млн руб. сроком до 12 месяцев без сбора документов или походов в банк - необходимы только данные скоринга с системы. Кредитные средства могут быть использованы для оплаты закупаемой продукции или услуг поставщикам и производителям.



ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) основано в 1995 году. Основным акционером является "Промсвязь Капитал Б.В.".



"AK&M" от 27.12.2018