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27/12/2018
17:41

Промсвязьбанк расширил программу упрощенного кредитования на основе данных торгового оборота

Промсвязьбанк и инновационный стартап "Септагон", занимающийся разработкой решений для малого и среднего бизнеса, подписали соглашение о старте проекта кредитования МСБ на основе данных с кассовых терминалов и учётных систем компании "Торговля. Онлайн". Об этом говорится в сообщении банка.

Кредит может быть получен в рамках кредитной программы "Всё просто!", разработанной ПСБ для финансирования торговых предприятий по упрощённой процедуре.

Любое торговое предприятие, работающее на программном кассовом и учётном обеспечении "Торговля. Онлайн" может получить финансирование до 1 млн руб. сроком до 12 месяцев без сбора документов или походов в банк - необходимы только данные скоринга с системы. Кредитные средства могут быть использованы для оплаты закупаемой продукции или услуг поставщикам и производителям.

ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) основано в 1995 году. Основным акционером является "Промсвязь Капитал Б.В.".

"AK&M" от 27.12.2018
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