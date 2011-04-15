ФАС проведет анализ рынка сухого молока в границах ЕАЭС. Как говорится в сообщении антимонопольной службы, о целесообразности такого исследования заявили эксперты на заседании Комиссии ФАС по проведению анализа товарных рынков.



Рынок сухого обезжиренного молока (СОМ) в настоящее время является рынком с развитой конкуренцией. На рынке сухого цельного молока (СЦМ) экономическая концентрация более высокая, в 2016 году лидером рынка с долей более 30% являлось ЗАО "Мелеузовский МКК", в 2017 году доля этого хозсубъекта составила около 25%, следует из представленного Управлением контроля агропромышленного комплекса отчета.



В соответствии с проведенным опросом потребителей, экономические барьеры входа на рынок являются преодолимыми.



Среди наиболее серьезных барьеров входа отмечены административные барьеры: предоставление льгот отдельным хозяйствующим субъектам и решения органов власти по ограничению ввоза (вывоза) товаров на территорию (с территории).



Вместе с тем, указанные административные барьеры являются, как правило, следствием принятий органами исполнительной власти решений, которые запрещены антимонопольным законодательством, и принятие своевременных мер антимонопольного реагирования позволяет восстанавливать условия конкуренции на этих товарных рынках.



Около половины опрошенных участников рынка сухого молока отметили в качестве существенного препятствия для развития конкуренции высокие транспортные тарифы.



В соответствии с расчетами на основе представленных участниками рынка данных, средневзвешенный уровень загрузки мощностей по производству СОМ и СЦМ в РФ составляет не более 50%. При этом, поставки СОМ из других стран на территорию РФ превышают объем собственного производства.



Эксперты предположили, что ограничение объемов выпуска продукции российскими производителями сухого молока связано с ценовой конкуренцией с ввозимым товаром, большая часть которого поступает из Республики Беларусь.



Участники заседания сочли целесообразным провести анализ ценообразования на рынке с более широкими географическими границами - с учетом белорусских предприятий - импортеров на предмет установления различных цен для российских и белорусских потребителей и проверки их действий на соответствие положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также исследование на предмет распределения объемов импорта указанной продукции между белорусскими предприятиями с целью проверки рассматриваемых рынков на соответствие критериям отнесения рынков к трансграничным.



Важная особенность рынка сырого молока, который является смежным с рынками СОМ и СЦМ - сезонность его производства, влияющая также на рынки товаров переработки сырого молока.



В так называемый летний сезон "большого молока" производится больше сырого молока, чем зимой. В результате снижения предложения товара на рынке зимой цены растут, а летом - падают, так как предложение может превышать спрос. В летний период из-за таких колебаний производства закупочные цены на сырое молоко могут падать в среднем на 20-25%.



Для снижения влияния фактора сезонности на волатильность цен и поддержания приемлемой для производителей закупочной цены на сырое молоко возможно применение механизма закупочных и товарных интервенций в отношении сухого молока, сливочного масла, сыров и отдельных видов цельномолочной продукции.



В докладе также отражено, что механизм закупочных интервенций на рынке молока и молочной продукции предусматривает организацию товарных интервенций через биржевые торги.



По итогам заседания эксперты пришли к выводу о необходимости проведения в 2019 году дополнительного анализа рынка сухого молока с географическими границами в рамках Евразийского экономического союза.



"AK&M" от 27.12.2018