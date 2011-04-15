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Банк России отозвал лицензию у страховой компании "Аллега". Об этом говорится в сообщении ЦБ.
Данное решение принято в связи с добровольным отказом компании от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
Страховая компания "Аллега" основана в 2004 году и занималась добровольным медицинским страхованием и страхованием от несчастных случаев и болезней.
"AK&M" от 27.12.2018