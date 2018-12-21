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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 28 декабря, в размере 68.8762 руб. против 68.8865 руб. на 27 декабря.
Курс доллара США за последние 5 дней:
27.12.18 - 68.8865 руб.
26.12.18 - 68.7448 руб.
25.12.18 - 68.4073 руб.
22.12.18 - 68.0085 руб.
21.12.18 - 67.3710 руб.
"AK&M" от 27.12.2018