ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 28 декабря, в размере 78.3880 руб. против 78.5237 руб. на 27 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



27.12.18 - 78.5237 руб.

26.12.18 - 78.4309 руб.

25.12.18 - 77.8886 руб.

22.12.18 - 77.9717 руб.

21.12.18 - 76.9377 руб.



























































































































"AK&M" от 27.12.2018