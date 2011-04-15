Повтор! Доля убыточных предприятий в России в январе-октябре составила 29.6%

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в январе-октябре 2018 года в действующих ценах составил +11.552 трлн руб. против +8.698 трлн руб. годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Росстата.



Прибыль в размере 13.513 трлн руб. получили 34.7 тыс. организаций, 14.6 тыс. организаций имели убыток на 1.961 трлн руб.



Доля убыточных предприятий в России в январе-октябре составила 29.6%.





"AK&M" от 27.12.2018