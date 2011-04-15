ВТБ и АФК "Система" инвестируют в создание одного из ведущих фармацевтических холдингов в России

ВТБ вошел в капитал АО "Фармацевтическое предприятие "Оболенское" (OBL Pharm), одной из ведущих российских фармацевтических компаний. Об этом говорится в сообщении банка.



Пакет приобретен в партнерстве с АФК "Система" и менеджментом OBL Pharm.



Консорциум инвесторов - АФК "Система", ВТБ и менеджмент OBL Pharm - совместно приобрел 95.14% в OBL Pharm, общий объем инвестиций составил 15.5 млрд руб. Размер инвестиций АФК "Система" в покупку доли в OBL Pharm составляет 1.83 млрд руб., эффективная доля АФК "Система" в OBL Pharm по итогам сделки составила 11.7%.



Целью сделки является создание ведущего фармацевтического холдинга в России после объединения OBL Pharm с входящим в группу АФК "Система" АО "Биннофарм" (далее - "Биннофарм"). На базе OBL Pharm и АО "Биннофарм" будет создана объединенная компания, которая войдет в топ-10 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте.



Создание объединенной компании планируется завершить в первой половине 2019 года.



Партнеры инвестируют через совместную холдинговую компанию Ristango Holding Limited, в отношении которой заключено соглашение акционеров, обеспечивающее соблюдение прав всех инвесторов на участие в управлении.



Между АФК "Система" и ВТБ заключено соглашение об обязательном приобретении доли ВТБ в Ristango Holding Limited в течение трех лет с момента сделки.



Пакет акций ФП "Оболенское" выкуплен у компании Alvansa Ltd, основными акционерами которой являются Газпромбанк и UFG Private Equity.



OBL Pharm (ФП "Оболенское") - российская фармацевтическая компания, занимающаяся разработкой, производством и продвижением современных, качественных лекарственных препаратов в соответствии со стандартами GMP и ISO. Компания основана в 1994 году и специализируется на производстве твердых лекарственных форм, выпускает более 150 рецептурных и безрецептурных препаратов основных терапевтических направлений



Биннофарм - один из крупнейших российских биофармацевтических комплексов полного цикла с собственным R&D-подразделением. Компания производит биотехнологические лекарственные препараты, в том числе вакцину против гепатита В, интерфероны и эритропоэтины, а также линейку пульмонологических и неврологических препаратов, инфузионные растворы, противовирусные и иммуномодулирующие препараты. Производственные мощности компании "Биннофарм" включают два фармацевтических завода: завод "Биннофарм" в Зеленоградском административном округе г. Москвы и производственно-фармацевтический комплекс "Алиум" в Красногорском районе Московской области.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 70.1% до 98.5 млрд руб., во II квартале - на 41.9% до 43 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Чистые процентные доходы выросли на 4.8% до 238.1 млрд руб. Чистая процентная маржа по итогам первого полугодия составила 4.1%, повысившись до 4.2% во II квартале 2018 года по сравнению с 4.1% в I квартале 2018 года и 4.1% в 2017 году.



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