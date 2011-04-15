Чистая прибыль группы ВТБ за 11 месяцев по МСФО выросла на 65.9% до 163.9 млрд руб.

Чистая прибыль группы ВТБ за 11 месяцев 2018 года по МСФО выросла на 65.9% до 163.9 млрд руб., в ноябре - на 51.9% до 12 млрд руб. в годовом исчислении. Об этом говорится в сообщении банка.



Чистые операционные доходы до создания резервов за 11 месяцев и в ноябре 2018 года увеличились на 17.5% и 25.4% до 592.9 млрд руб. и 58.3 млрд руб. соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.



Чистые процентные доходы составили 432.3 млрд руб. за 11 месяцев 2018 года и 35.8 млрд руб. в ноябре 2018 года, увеличившись на 2.8% и снизившись на 5.3% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистая процентная маржа составила 3.9% за 11 месяцев 2018 года и 3.4% в ноябре 2018 года, снизившись на 20 б.п. по сравнению с 11 месяцами 2017 года и на 60 б.п. по сравнению с ноябрем 2017 года.



Чистые комиссионные доходы составили 84.8 млрд руб. за 11 месяцев 2018 года и 8.9 млрд руб. в ноябре 2018 года, увеличившись на 2.7% по сравнению с 11 месяцами 2017 года и на 17.1% по сравнению с ноябрем 2017 года.



Совокупные расходы группы на создание резервов под кредитные убытки и прочие резервы составили 142.3 млрд руб. за 11 месяцев 2018 года и 13.7 млрд руб. в ноябре 2018 года, снизившись на 1.4% и 6.8% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Стоимость риска составила 1.6% за 11 месяцев 2018 года и 1.5% в ноябре 2018 года против 1.6% за 11 месяцев 2017 года и 1.0% в ноябре 2017 года.



Расходы на персонал и административные расходы составили 229.3 млрд руб. по итогам 11 месяцев 2018 года и 19.4 млрд руб. в ноябре 2018 года, увеличившись на 0.4% и снизившись на 6.7% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Соотношение расходов и операционных доходов составило 38.7% за 11 месяцев 2018 года и 33.4% в ноябре 2018 года против 45.2% за 11 месяцев 2017 года и 44.6% в ноябре 2017 года.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 70.1% до 98.5 млрд руб., во II квартале - на 41.9% до 43 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Чистые процентные доходы выросли на 4.8% до 238.1 млрд руб. Чистая процентная маржа по итогам первого полугодия составила 4.1%, повысившись до 4.2% во II квартале 2018 года по сравнению с 4.1% в I квартале 2018 года и 4.1% в 2017 году.



"AK&M" от 28.12.2018