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28/12/2018
12:06

Повышение НДС повлияло на инфляционные ожидания в декабре, заявляет ЦБ

Инфляционные ожидания населения в декабре выросли до 10.2% после 9.8% месяцем ранее, отмечается в комментарии Банка России "Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения".

Основной причиной роста ожиданий стало повышение НДС, предстоящее с 1 января 2019 года.

Население указывало в качестве причин роста своих инфляционных ожиданий как само повышение налога, так и активные публикации в СМИ о грядущем росте цен.

На краткосрочных инфляционных ожиданиях респондентов в декабре отразилась сезонность: 12% опрошенных прогнозируют рост цен перед Новым годом и повышение регулируемых тарифов с 1 января ("всегда растут перед праздниками", "Новый год, большой спрос").

В ближайшие месяцы вероятно дальнейшее увеличение инфляционных ожиданий под влиянием повышения НДС.

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