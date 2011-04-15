В центре Москвы уже сегодня будет ограничено движение

В центре Москвы уже сегодня, 28 декабря, будет ограничено движение, напоминает Центр организации дорожного движения Правительства Москвы.



Так, уже с 28 декабря будет занято по одной полосе в обоих направлениях на Тверской ул. от Пушкинской пл. до ул. Охотный ряд, первая полоса будет занята по ул. Охотный ряд, ул. Моховой от Б. Никитской ул. до Тверской ул. - там уже начались монтажные работы. В связи с подготовительными работами возможно локальное затруднение движения, в связи с этим рекомендуем строить маршрут заранее, желательно не через центр города, если в этом нет необходимости.



С 29 декабря полностью перекроют движение по Тверской ул. от Пушкинской пл. до ул. Охотный ряд., ул. Охотный ряд, ул. Моховой от ул. Воздвиженка до Тверской ул., Театральному проезду от ул. Б. Дмитровка до ул. Петровка Движение на этих участках восстановят в 18:00 утра 3 января.



Также с 29 декабря будут полностью перекрыты некоторые прилегающие переулки и улицы: Б. Гнездиковский пер. от Тверской ул. до д.7, М. Гнездиковский пер.от Тверской ул. до Б. Гнездиковского пер., Леонтьевский пер. от Тверской ул. до Б. Гнездиковского пер., Козицкий пер., Глинищевский пер., Вознесенский пер. от Тверской ул. до дома 22, Тверской пр-д, Брюсов пер. от Тверской ул. до Елисеевского пер., Газетный пер, Никитский пер. от Тверской ул. до д. 6/5, ул. Б.Дмитровка от ул. Охотный ряд до Дмитровского пер. На них движение возобновится 3 января в 21:00.



Полностью движение будет перекрыто на ул. Варварка. Здесь ограничение будет действовать с 00:01 30 декабря по 08:00 3 января.



С 14:00 30 декабря до 08:00 3 января движения будет перекрыто по ул. Ильинка, Б. Черкасскому и М. Черкасскому переулкам.



С 15:00 31 декабря и до 23:59 2 января будет полностью перекрыто движение по ул. Петровка от Театрального проезда до Дмитровского пер., Театральный проезд от ул. Петровка до ул. Рождественка, ул. Петровские Линии, Рахмановский пер., Неглинная ул. от Петровского бульвара до Рахмановского переулка, Крапивенский переулок.







"AK&M" от 28.12.2018