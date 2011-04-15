Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 29 декабря

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Банк России установил на 29 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 49.0198
1 Азербайджанский манат 40.9795
100 Армянских драмов 14.3640
1 Белорусский рубль 32.1935
1 Болгарский лев 40.7132
1 Бразильский реал 17.9481
100 Венгерских форинтов 24.8137
1000 Вон Республики Корея 62.2782
10 Гонконгских долларов 88.7754
1 Датская крона 10.6648
1 Доллар США 69.5218
1 Евро 79.6581
100 Индийских рупий 99.2779
100 Казахстанских тенге 18.2242
1 Канадский доллар 51.0814
100 Киргизских сомов 99.5301
1 Китайский юань 10.1277
10 Молдавских леев 40.7155
1 Новый туркменский манат 19.8918
10 Норвежских крон 79.3383
1 Польский злотый 18.5189
1 Румынский лей 17.0979
1 СДР (специальные
права заимствования) 96.4024
1 Сингапурский доллар 50.8609
10 Таджикских сомони 73.7225
1 Турецкая лира 13.2033
10000 Узбекских сумов 83.3892
10 Украинских гривен 25.1435
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 87.9659
10 Чешских крон 30.8547
10 Шведских крон 77.4849
1 Швейцарский франк 70.5089
10 Южноафриканских рэндов 48.1650
100 Японских иен 62.9356
"AK&M" от 28.12.2018