Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 29 декабря

Банк России установил на 29 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 49.0198

1 Азербайджанский манат 40.9795

100 Армянских драмов 14.3640

1 Белорусский рубль 32.1935

1 Болгарский лев 40.7132

1 Бразильский реал 17.9481

100 Венгерских форинтов 24.8137

1000 Вон Республики Корея 62.2782

10 Гонконгских долларов 88.7754

1 Датская крона 10.6648

1 Доллар США 69.5218

1 Евро 79.6581

100 Индийских рупий 99.2779

100 Казахстанских тенге 18.2242

1 Канадский доллар 51.0814

100 Киргизских сомов 99.5301

1 Китайский юань 10.1277

10 Молдавских леев 40.7155

1 Новый туркменский манат 19.8918

10 Норвежских крон 79.3383

1 Польский злотый 18.5189

1 Румынский лей 17.0979

1 СДР (специальные

права заимствования) 96.4024

1 Сингапурский доллар 50.8609

10 Таджикских сомони 73.7225

1 Турецкая лира 13.2033

10000 Узбекских сумов 83.3892

10 Украинских гривен 25.1435

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 87.9659

10 Чешских крон 30.8547

10 Шведских крон 77.4849

1 Швейцарский франк 70.5089

10 Южноафриканских рэндов 48.1650

100 Японских иен 62.9356







"AK&M" от 28.12.2018