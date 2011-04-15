Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

28/12/2018
12:33

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 29 декабря

Банк России установил на 29 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 49.0198
1 Азербайджанский манат 40.9795
100 Армянских драмов 14.3640
1 Белорусский рубль 32.1935
1 Болгарский лев 40.7132
1 Бразильский реал 17.9481
100 Венгерских форинтов 24.8137
1000 Вон Республики Корея 62.2782
10 Гонконгских долларов 88.7754
1 Датская крона 10.6648
1 Доллар США 69.5218
1 Евро 79.6581
100 Индийских рупий 99.2779
100 Казахстанских тенге 18.2242
1 Канадский доллар 51.0814
100 Киргизских сомов 99.5301
1 Китайский юань 10.1277
10 Молдавских леев 40.7155
1 Новый туркменский манат 19.8918
10 Норвежских крон 79.3383
1 Польский злотый 18.5189
1 Румынский лей 17.0979
1 СДР (специальные
права заимствования) 96.4024
1 Сингапурский доллар 50.8609
10 Таджикских сомони 73.7225
1 Турецкая лира 13.2033
10000 Узбекских сумов 83.3892
10 Украинских гривен 25.1435
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 87.9659
10 Чешских крон 30.8547
10 Шведских крон 77.4849
1 Швейцарский франк 70.5089
10 Южноафриканских рэндов 48.1650
100 Японских иен 62.9356



"AK&M" от 28.12.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100