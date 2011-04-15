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28/12/2018
11:03

Рубль не решился на штурм круглых отметок

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть растут после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно позитивны. Об этом говорится в комментарии аналитика "Велес Брокер" Елены Кожуховой.

Торги на фондовых биржах США в четверг, после падения в течение дня, завершились ростом трех основных индексов на 0.4-1.1%, которые восстановили позиции в последние полтора часа до завершения сессии. Разворот произошел в отсутствии каких-либо значимых новостей. На рынке сохраняется высокая волатильность на фоне частичной приостановки работы правительства, а также неопределенности в отношении торгового вопроса. Судя по всему, возобновление финансирования правительства будет отложено до января, когда соберется новый Конгресс.

Фьючерс на индекс S&P500 с утра теряет около 0.2%. Торги в Европе завершились на пессимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 упал на 1.2%, сократив наблюдавшиеся в течение дня потери.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно позитивная динамика. Японский Nikkei 225, однако, потерял около 0.4% на фоне слабой региональной статистики. Китайские индексы прибавляют порядка 0.5-1% вслед за повышением на биржах США.

Нефтяные фьючерсы утром растут на 2-2.5% после обвала на 3.5-4% накануне. Котировки Brent находятся чуть ниже $54, цены на нефть WTI - чуть ниже $46.

Рынок остается зависимым от динамики фондовых площадок и общей склонности инвесторов к риску. При этом опубликованные ночью данные Американского института нефти показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 6.9 млн баррелей - негативный для котировок сигнал. Запасы бензина подскочили на 3.7 млн баррелей. Инвесторы, однако, в эти дни не обращают значительного внимания на фундаментальные факторы.

Рубль завершил торги значительным ослаблением против доллара и евро, обновив минимумы с сентября текущего года. Пара доллар/рубль приостановила рост у сопротивления 69.80 руб., пара евро/рубль - у отметки 79.80 руб. Давление на российскую валюту оказывают как внутренние факторы (ожидания возобновления покупки валюты ЦБ РФ и введения новых санкций), так и внешние (уклонение инвесторов от риска).


"AK&M" от 28.12.2018
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