Счётная палата заявила о недостаточном контроле за производством и оборотом алкогольной продукции

Счётная палата проверила использование средств, направленных на контроль за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Основной вывод контрольного органа - Росалкогольрегулирование недостаточно эффективно выполняет эти функции, говорится в сообщении контрольного ведомства.



В 2016-2018 годах Росалкогольрегулирование в рамках реализации подпрограммы "Государственное регулирование в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" получило из федерального бюджета 5.8 млрд руб. Основные расходы Службы приходятся на содержание центрального аппарата и территориальных органов (примерно 45%), закупки для государственных нужд (55%), в том числе на выполнение Постановления Правительства о реализации мер по пресечению незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.



Для этого постановления Росалкогольрегулирование в 2016-2018 годах заключило 18 государственных контрактов с единственной организацией - АО "Росспиртпром". При этом конкурсная документация содержала требования, которые практически исключали возможность участия в аукционе иных исполнителей. Счётная палата отметила недостаточный контроль Росалкогольрегулирования за исполнением Росспиртпром своих обязательств по контрактам. Проверка выявила факты несоблюдения Росспиртпромом установленных сроков выполнения заявок о приеме на хранение изъятой продукции и оборудования, а также требований об обеспечении их сохранности.



По мнению Счётной палаты, отрицательно влияет на ситуацию и правовая неурегулированность отдельных вопросов. Например, действующее законодательство предусматривает, что в целях пресечения незаконного производства и оборота алкогольной продукции изъятию подлежит не только сама продукция, но и используемое для ее производства оборудование, а также применявшийся для ее транспортировки автомобильный транспорт. При этом порядок реализации изъятого автотранспорта до настоящего времени не утверждён. В результате на складах Росспиртпрома хранится 228 единиц такого автотранспорта, расходы на его содержание ежемесячно составляют 4 млн руб.



Также отсутствует порядок учёта передаваемой на уничтожение алкогольной продукции. В соответствии с установленным порядком, уничтожение конфискованной алкогольной продукции может производиться только по решению суда. При этом сама Служба и её территориальные органы полномочиями по обращению в суд не наделены. В результате территориальные органы Росалкогольрегулирования, пытаясь уменьшить расходы на хранение, идут на нарушение установленного порядка и подают заявку в Росспиртпром на уничтожение изъятой продукции при отсутствии соответствующей записи в решении суда.



Счетная палата также обратила внимание на недостатки механизма финансирования госконтрактов. Как показала проверка, госконтракты заключаются на текущий год в пределах выделенных Минфином лимитов бюджетных обязательств. Однако заявки на выполнение работ от территориальных органов Росалкогольрегулирования направляются в Росспиртпром в течение всего года, независимо от того, обеспечены они финансированием или нет. При этом по условиям госконтрактов Росспиртпром не может отказаться от их исполнения. В результате объем оказываемых Росспиртпромом услуг существенно превышает выделенные суммы бюджетных ассигнований. Это в свою очередь приводит к тому, что часть выполненных работ Службой не оплачивается, а Росспиртпрому приходится обращаться в суд.



В 2016-2017 годах сумма исков по контрактам превысила стоимость самих контрактов. "В 2018 годах ситуация не изменилась и, видимо, сохранится и в 2019 г. По нашему мнению, такой механизм финансирования создает риски ограничения принимаемых мер по пресечению незаконного производства и оборота алкоголя", - отметил аудитор Счётной палаты Алексей Каульбарс.



Комментируя замечания Счётной палаты, заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Владислав Заславский сообщил, что Служба уже подготовила План мероприятий по устранению недостатков. "Что-то было исполнено в ходе проверки, что-то ещё предстоит устранить", - отметил он.



"AK&M" от 28.12.2018