В.Путин подписал закон об отмене национального роуминга

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Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон "О связи", отменяющие национальный роуминг в России. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.
В соответствии с законом, операторы связи будут устанавливать единые тарифы на все звонки независимо от региона нахождения абонента.
Закон вступит в силу с июня 2019 года.
"AK&M" от 28.12.2018