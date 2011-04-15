В.Путин подписал закон об отмене национального роуминга

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон "О связи", отменяющие национальный роуминг в России. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.



В соответствии с законом, операторы связи будут устанавливать единые тарифы на все звонки независимо от региона нахождения абонента.



Закон вступит в силу с июня 2019 года.



"AK&M" от 28.12.2018