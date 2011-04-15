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28/12/2018
14:11

Чистый спрос в РФ на наличную иностранную валюту в октябре вырос на 11% до $3.3 млрд

На внутреннем рынке в октябре 2018 года наблюдался рост активности населения как по покупке наличной иностранной валюты, так и по её продаже. При этом более высокий спрос население предъявляло к европейской валюте. Чистый спрос на наличную иностранную валюту по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 11% до $3.3 млрд в долларовом эквиваленте. В октябре 2018 года, после пятимесячного спада, восстановились объёмы зачисления наличной иностранной валюты на счета физических лиц ($2.2 млрд). Об этом сообщает Банк России.

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с сентябрем вырос на 10% и составил $6.8 млрд. Его объем был больше, чем в октябре 2016 и 2017 годов, на 4 и 22% соответственно.

Спрос населения на доллары США увеличился на 5%, на европейскую валюту - на 23%, составив соответственно 4.6 и $2.2 млрд. Доля долларов США в структуре совокупного спроса сократилась до 67% относительно 70% месяцем ранее, доля европейской валюты увеличилась с 28 до 32%.

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) выросло на 9% до $3.5 млрд. Объём совокупного предложения был на 7% меньше, чем в октябре 2016 года, и практически соответствовал уровню октября 2017 года.

Население продало уполномоченным банкам $1.3 млрд наличной иностранной валюты, что на 5% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов сократились на 3%, европейской валюты - на 10%.

Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из РФ без открытия счета превышали переводы ее в страну. В октябре 2018 года относительно сентября сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета увеличилось на 11% и составило $0.2 млрд.

Уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме $3.9 млрд, что на 13% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов сократился на 15%, европейской валюты - на 9%.

Объём наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, снизился на 13% до $2.3 млрд.

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