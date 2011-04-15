В.Путин подписал изменения в закон о государственных и муниципальных закупках

Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О внесении изменения в статью 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Закон ужесточает требования к подготовке проектов актов президента РФ и Правительства РФ об определении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закупок товаров, работ, услуг, что должно повысить эффективность и результативность осуществления таких закупок.



В этих целях уточняется, что порядок подготовки проектов соответствующих правовых актов и поручений и перечень документов, прилагаемых при их подготовке, определяются правовым актом президента РФ.



Предусматривается, что в правовых актах об определении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) указываются предмет контракта, предельный срок, на который заключается контракт, обязанность единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исполнить свои обязательства по контракту лично или возможность привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей и требование к объёму исполнения единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту лично.



Пункт 2 части 1 статьи 93 закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" предусматривает возможность осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определённого указом или распоряжением президента РФ, либо в случае, установленном поручением президента РФ, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определённого постановлением или распоряжением Правительства РФ.





"AK&M" от 28.12.2018