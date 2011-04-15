Mitsubishi отзывает в РФ почти 5 тыс. автомобилей Outlander

ООО "MMC Рус" отзывает 4.95 тыс. автомобилей Mitsubishi Outlander. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта по август 2018 года. VIN-коды опубликованы на сайте Росстандарта.



Причиной отзыва является возможное возникновение перегрева минусового кабеля АКБ. В худшем случае есть риск возгорания.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах будет произведена проверка и при необходимости замена минусового кабеля АКБ.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



ООО "ММС Рус" - эксклюзивный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, Казахстане и Белоруссии. Объём дилерской сети бренда на текущий момент составляет более 100 дилерских центров, расположенных от Калининграда до Камчатки.



В сентябре 2010 года Mitsubishi Motors Corporation осуществила запуск собственного производства в России под Калугой. В настоящий момент на заводе производится сборка моделей Mitsubishi Outlander и Pajero Sport в режиме полного цикла (CKD).



Mitsubishi Motors Corporation - глобальная автомобильная компания, базирующаяся в Токио, Япония, и специализирующаяся на производстве внедорожников и пикапов, электрических и подключаемых гибридных транспортных средств. В 2009 году компания выпустила модель i-MiEV - первый серийный электромобиль, за которым последовал Outlander PHEV. Штат Mitsubishi Motors насчитывает 30 тыс. сотрудников и производственные мощности, расположенные в Японии, Таиланде, Китае, Индонезии, на Филиппинах и в России. объем продаж в 2017 финансовом году составил 1.101 млн единиц, а чистый объем продаж Mitsubishi Motors за 2017 финансовый год - 2.19 трлн иен. Компания Mitsubishi Motors присутствует на Токийской фондовой бирже.



"AK&M" от 28.12.2018