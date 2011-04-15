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28/12/2018
16:09

В.Путин подписал закон о наделении Росатома рядом полномочий в области развития Северного морского пути

Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В соответствии с законом, госкорпорация "Росатом" наделяется рядом полномочий в области государственного управления развитием и устойчивым функционированием Северного морского пути, а также инфраструктуры морских портов, расположенных на побережье акватории Северного морского пути.

К числу указанных полномочий относятся: разработка и обеспечение реализации предложений по формированию государственной политики по развитию и устойчивому функционированию Северного морского пути, судов, осуществляющих ледокольную проводку, инфраструктуры морских портов, расположенных на побережье акватории Северного морского пути; организация плавания судов в акватории Северного морского пути и взаимодействие с капитанами морских портов, расположенных на побережье указанной акватории; выдача заключений о наличии неразрывной связи объектов инфраструктуры морского порта, относящихся к недвижимому имуществу, и об обеспечении технологического процесса оказания услуг в морских портах, расположенных на побережье акватории Северного морского пути, переданных подведомственным предприятиям; взаимодействие с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по вопросам предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов; осуществление от имени Российской Федерации полномочий концедента в отноше нии объектов концессионного соглашения, расположенных на побережье акватории Северного морского пути.

Помимо этого, Росатом наделяется полномочиями по согласованию ряда вопросов развития и функционирования инфраструктуры морских портов, расположенных на побережье акватории Северного морского пути, в том числе предложений о создании таких морских портов, решений Минтранса России об открытии морских портов после завершения строительства объектов капитального строительства их инфраструктуры, обязательных постановлений в морских портах, строительства в зоне действия средств навигационной обстановки Северного морского пути.

Утверждение правил плавания в акватории Северного морского пути, установление порядка навигационно-гидрографического обеспечения в указанной акватории, в акваториях морских портов, расположенных на её побережье, и на подходах к ним, а также утверждение порядка разработки плана развития инфраструктуры Северного морского пути возлагаются на Правительство РФ.

Корреспондирующие изменения вносятся в ряд законодательных актов, в том числе в Кодекс торгового мореплавания, федеральные законы "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации", "О концессионных соглашениях" и "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

"AK&M" от 28.12.2018
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