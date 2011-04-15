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28/12/2018
14:52

Самолёты без ADS-B OUT с 1 января не смогут приземляться в Камрани

Самолёты без ADS-B OUT с 1 января не смогут приземляться в Камрани (Вьетнам). Об этом говорится в материалах Ростуризма.

Согласно поступившей от вьетнамской стороны информации, с 1 января 2019 года самолеты, не оборудованные системой слежения и управления воздушным трафиком ADS-B OUT, не будут допускаться к посадке в Камрани. С учётом того, что данный аэропорт обслуживает регион Вьетнама, популярный у россиян в качестве места круглогодичного пляжного отдыха, оперативное приведение российских авиабортов, выполняющих рейсы на данном направлении, в соответствие с требованиями вьетнамских авиационных властей является крайне важной задачей с точки зрения защиты прав и законных интересов туристов.

В связи с этими нововведениями, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов провёл совещание по вопросу авиаперевозки российских туристов в Камрань (Вьетнам).

Представители "Ройал Флайт" и "Азур Эйр" заверили Ростуризм в том, что необходимое дооборудование самолётов было осуществлено авиакомпаниями заблаговременно. Уже в настоящее время количество оснащённых системой ADS-B OUT бортов обоих авиаперевозчиков полностью обеспечивает потребность в провозных ёмкостях в рамках запланированных полётных программ, в т.ч. с учётом резервных машин. При этом дооборудованные самолёты уже совершили тестовые полеты в Камрань и получили от аэронавигационной службы аэропорта подтверждение нормальной работы установленной системы.

Таким образом, сбоев в авиаперевозке российских туристов в Камрань и обратно в связи с введением вьетнамскими авиационными властями новых требований к оборудованию самолётов с 1 января 2019 года не прогнозируется.


"AK&M" от 28.12.2018
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