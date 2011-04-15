Дайджест газеты "Ведомости" от 28 декабря 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 28 декабря 2018 года.





НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ



Итоги-2018. Власти сделали ставку на национальные проекты. Но в их эффективность не верят даже сами чиновники.



Прогноз роста экономики в 2018 г. в 1,8%, вероятнее всего, не оправдается. Рост был 1,9% в начале года, а во второй половине года экономика перешла к стагнации: в III квартале рост замедлился до 1,5%. Рост будет в пределах 1,7% - таков консенсус-прогноз экономистов.



2018 год пока далек от целевых показателей, которые поставил президент Владимир Путин в майском указе - войти в пятерку крупнейших экономик мира к 2024 г. и ускорить рост экономики до темпов выше среднемировых. Добиться этого без структурных реформ не удастся, единодушны экономисты. Ответом должны стать 13 национальных проектов, которые власти собираются исполнять до 2024 г. Их общая стоимость - 20,8 трлн руб., из которых 13 трлн руб. должен дать федеральный бюджет. Цена указов высока для людей и бизнеса - во имя поручений Путина правительство повысило НДС с 18 до 20%, решило завершить нефтяной налоговый маневр и повысить пенсионный возраст.



Но пока к нацпроектам много вопросов и претензий.



ЕДА ИЗ ИНТЕРНЕТА



Итоги-2018. Ритейлеры и стартапы отучают россиян ходить в магазин. Правда, пока успехи невелики - покупатели не привыкли покупать еду онлайн.



В этом году лидер российской розницы X5 Retail Group, владелец сетей "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", начал выстраивать инфраструктуру для онлайн-коммерции. Представляя стратегию развития Х5 инвесторам, главный исполнительный директор группы Игорь Шехтерман говорил: "Цель - адаптироваться к ритейлу следующего поколения, к новым способам шопинга".



У X5 почти два года работает онлайн-магазин на базе супермаркетов "Перекресток". В среднем покупатель тратит на perekrestok.ru около 3500 руб. - в 7 раз больше, чем в традиционном "Перекрестке", где за январь - сентябрь чек ненамного превысил 510 руб.



Другой крупный игрок - "Ашан" также активно развивает одноименный интернет-магазин. Весной гендиректор российского "Ашана" Франсуа Реми говорил в интервью "Ведомостям", что сайт уже сопоставим по оборотам с одним гипермаркетом.





ГОД ВОЙНЫ И ФУТБОЛА



Конфронтация с внешним миром и единение с ним стали главными событиями уходящего года.



2018 год начался фактически в марте, когда президентские выборы завершили большой избирательный цикл. Однако спокойствия и удовлетворения они не принесли: оставшиеся девять месяцев прошли во многом под знаком разочарования, раздражения и страха. Власть быстро растратила капитал доверия, перейдя от предвыборных пряников к поствыборным кнутам. В ответ общество, еще не вполне ощутив, но уже представив себе последствия, затаило обиду на несправедливое с собой обхождение - и, похоже, надолго. Ждать новых праздников от жизни после чемпионата мира по футболу не приходится - куда реальнее угроза если не войны, то тотального ожесточения и укрепления стен осажденной крепости. Разгребать последствия политики нарочитой агрессивности и показной демонстрации силы придется еще не один год.



2018 год начался как успешный для власти - но по итогам оказался скорее проигрышным.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 28.12.2018