Форма пассажирской таможенной декларации изменится с 1 января 2019 года
Форма пассажирской таможенной декларации изменится с 1 января 2019 года. Об этом сообщила ФТС.
С 1 января изменяются и нормы ввоза товаров для личного пользования без уплаты таможенных платежей, которые ввозятся в Россию различными видами транспорта в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже.
В рамках изменения норм ввоза товаров для личного пользования ФТС России актуализирована форма пассажирской таможенной декларации и размещена на сайте ФТС России "Для физических лиц".
В данной форме пассажирской таможенной декларации в разделе 3.5 изменены нормы ввоза товаров для личного пользования в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года N 107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования".
Обращаем внимание, что при пересечении государственной границы РФ после 31 декабря 2018 года, при декларировании товаров для личного пользования необходимо использовать данную форму пассажирской таможенной декларации.