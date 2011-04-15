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28/12/2018
15:24

Форма пассажирской таможенной декларации изменится с 1 января 2019 года

Форма пассажирской таможенной декларации изменится с 1 января 2019 года. Об этом сообщила ФТС.

С 1 января изменяются и нормы ввоза товаров для личного пользования без уплаты таможенных платежей, которые ввозятся в Россию различными видами транспорта в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже.

В рамках изменения норм ввоза товаров для личного пользования ФТС России актуализирована форма пассажирской таможенной декларации и размещена на сайте ФТС России "Для физических лиц".

В данной форме пассажирской таможенной декларации в разделе 3.5 изменены нормы ввоза товаров для личного пользования в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года N 107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования".

Обращаем внимание, что при пересечении государственной границы РФ после 31 декабря 2018 года, при декларировании товаров для личного пользования необходимо использовать данную форму пассажирской таможенной декларации.


"AK&M" от 28.12.2018
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