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28/12/2018
17:05

Правительство утвердило правила недискриминационного доступа к услугам общедоступной почтовой связи

Правительство РФ утвердило правила недискриминационного доступа к услугам общедоступной почтовой связи. Об этом говорится в сообщении ФАС, которое является разработчиком документа.

Согласно нововведениям, любой частный оператор почтовой связи сможет самостоятельно оказывать услуги потребителям, используя часть инфраструктуры государственного почтового оператора. В документе чётко оговаривается, что доступ к её инфраструктуре для всех участников рынка должен быть обеспечен на равных условиях.

В настоящее время в России действуют более двух десятков частных компаний, предоставляющих услуги почтовой связи.


"AK&M" от 28.12.2018
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