Правительство утвердило правила недискриминационного доступа к услугам общедоступной почтовой связи

Правительство РФ утвердило правила недискриминационного доступа к услугам общедоступной почтовой связи. Об этом говорится в сообщении ФАС, которое является разработчиком документа.



Согласно нововведениям, любой частный оператор почтовой связи сможет самостоятельно оказывать услуги потребителям, используя часть инфраструктуры государственного почтового оператора. В документе чётко оговаривается, что доступ к её инфраструктуре для всех участников рынка должен быть обеспечен на равных условиях.



В настоящее время в России действуют более двух десятков частных компаний, предоставляющих услуги почтовой связи.





"AK&M" от 28.12.2018