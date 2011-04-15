ВТБ и АФК инвестируют в создание фармхолдинга

ВТБ и АФК "Система" инвестируют в создание фармацевтического холдинга. Об этом говорится в сообщении сторон.



ВТБ вошёл в капитал АО "Фармацевтическое предприятие "Оболенское" (OBL Pharm), одной из ведущих российских фармацевтических компаний. Пакет приобретён в партнёрстве с АФК "Система" и менеджментом OBL Pharm.



Консорциум инвесторов - АФК "Система", ВТБ и менеджмент OBL Pharm - совместно приобрел 95.14% в OBL Pharm, общий объем инвестиций составил 15.5 млрд рублей. Размер инвестиций АФК "Система" в покупку доли в OBL Pharm составляет 1.83 млрд руб., эффективная доля АФК "Система" в OBL Pharm по итогам сделки составила 11.7%.



Целью сделки является создание ведущего фармацевтического холдинга в России после объединения OBL Pharm с входящим в Группу АФК "Система" АО "Биннофарм". На базе OBL Pharm и АО "Биннофарм" будет создана объединённая компания, которая войдёт в топ-10 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте.



Создание объединённой компании планируется завершить в первой половине 2019 года.



Партнёры инвестируют через совместную холдинговую компанию Ristango Holding Limited, в отношении которой заключено соглашение акционеров, обеспечивающее соблюдение прав всех инвесторов на участие в управлении.



Между АФК "Система" и ВТБ заключено соглашение об обязательном приобретении доли ВТБ в Ristango Holding Limited в течение трёх лет с момента сделки.



Пакет акций ФП "Оболенское" выкуплен у компании Alvansa Ltd, основными акционерами которой являются Газпромбанк и UFG Private Equity.



OBL Pharm (ФП "Оболенское") - российская фармацевтическая компания, занимающаяся разработкой, производством и продвижением современных, качественных лекарственных препаратов в соответствии со стандартами GMP и ISO. Компания основана в 1994 году и специализируется на производстве твёрдых лекарственных форм, выпускает более 150 рецептурных и безрецептурных препаратов основных терапевтических направлений: гастроэнтерология, кардиология, флебология, боль, бессонница, неврология, мужское здоровье и другие. В портфель компании входят как инновационные разработки, так и дженериковые препараты. Производственные мощности компании включают действующий завод мощностью 330 т таблетмассы в Оболенск Московской области. В 2019 году планируется запуск в Оболенске ещё одного завода мощностью 900 т таблетмассы. Диверсифицированный продуктовый портфель включает около 200 препаратов. Ведущие позиции в своих сегментах занимают препараты Венариус среди венотоников, Максилак среди пробиотиков, Урдокса среди гепатопротектеров. Производственные мощности объединенной компании будут представлены четырьмя фармацевтическими заводами в Москве и Московской области.



Биннофарм - один из крупнейших российских биофармацевтических комплексов полного цикла с собственным R&D-подразделением. Компания производит биотехнологические лекарственные препараты, в том числе вакцину против гепатита В, интерфероны и эритропоэтины, а также линейку пульмонологических и неврологических препаратов, инфузионные растворы, противовирусные и иммуномодулирующие препараты. Производственные мощности компании "Биннофарм" включают два фармацевтических завода: завод "Биннофарм" в Зеленоградском административном округе г. Москвы и производственно-фармацевтический комплекс "Алиум" в Красногорском районе Московской области. Заводы производят продукцию в шести лекарственных формах - ампулы, шприцы, аэрозоли, таблетки, капсулы и растворы. В портфеле "Биннофарма" - около 20 лекарственных препаратов. Еще около 40 препаратов находятся в разработке и на регистрации.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Чистый убыток ПАО АФК "Система" по РСБУ за первое полугодие 2018 года составил 4.481 млрд руб. против прибыли 49.047 млрд руб. годом ранее. Выручка и валовая прибыль увеличились в 1.8 раза до 21.078 млрд руб. с 11.324 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 4.489 млрд руб. против прибыли 51.733 млрд руб.



Чистый убыток в доле АФК "Система" по МСФО за 9 месяцев 2018 года составил 30.684 млрд руб. против прибыли 4.288 млрд руб. годом ранее. Скорректированная прибыль в доле АФК упала на 87.6% до 780 млн руб. с 6.286 млрд руб. Выручка увеличилась на 10.2% до 557.637 млрд руб. с 505.957 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 30.7% до 199.929 млрд руб. со 152.959 млрд руб., операционная прибыль - на 24.8% до 96.465 млрд руб. с 77.304 млрд руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 70.1% до 98.5 млрд руб., во II квартале - на 41.9% до 43 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Чистые процентные доходы выросли на 4.8% до 238.1 млрд руб. Чистая процентная маржа по итогам первого полугодия составила 4.1%, повысившись до 4.2% во II квартале 2018 года по сравнению с 4.1% в I квартале 2018 года и 4.1% в 2017 году.



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