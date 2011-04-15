Цены на бензин за неделю, с 17 по 23 декабря, не изменились, составив 43.42 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 17 по 23 декабря 2018 года, не изменились, составив 43.42 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Цены на дизель выросли на 0.1% до 46.66 руб. за литр.

Цены на бензин всех марок - АИ-92, АИ-95 и АИ-98 - остались без изменения: 41.48 руб. за литр, 44.77 руб., 50.43 руб. за литр соответственно.



За прошедшую неделю снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в 24 центрах субъектов РФ. Более всего он подешевел в Кызыле и Иркутске - на 1.2%, Петрозаводске - на 0.5%.



При этом рост цен на бензин автомобильный наблюдался в четырёх центрах субъектов РФ. Наиболее заметно бензин подорожал в Великом Новгороде и Калининграде - на 0.4% и 0.2% соответственно.



В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40.8 до 43.99 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44.59 до 47.48 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.55 до 42.99 руб., марки АИ-95 - от 44.29 до 46.99 руб. за литр.







"AK&M" от 28.12.2018