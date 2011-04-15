"Уральские авиалинии" открыли рейс по маршруту "Жуковский" - Прага

"Уральские авиалинии" открыли прямой рейс по маршруту Москва ("Жуковский") - Прага. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.



Первый рейс по новому маршруту состоялся 26 декабря 2018 года. Самолёт вылетел по расписанию ровно в 6:30, в 7:30 он прибыл в Прагу. Обратный рейс прибыл в "Жуковский" в 13:30.



Новый прямой рейс выполняется четыре раза в неделю: по средам, четвергам, субботам и воскресеньям



Напомним, что на вылеты из Праги 29 и 30 декабря действует специальная цена - от 66 евро (от 5.043 тыс. руб.) за билет в одну сторону, включая багаж, ручную кладь, горячий завтрак и все сборы.



ОАО "Авиакомпания "Уральские авиалинии" (ИНН 6608003013) входит в число 5-ти ведущих российских авиакомпаний по объёму перевозок. География полётов авиакомпании насчитывает более 200 направлений, парк воздушных судов состоит из самолётов европейского концерна Airbus.



Пассажиропоток "Уральских авиалиний" за 11 месяцев 2018 года вырос на 13% до 8.421 млн по сравнению с годом ранее.



Чистый убыток "Уральских авиалиний" по РСБУ в первом полугодии 2018 года составил 896.951 млн руб. против прибыли в 206.313 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 34.08% до 33.144 млрд руб. с 24.72 млрд руб., убыток от продаж составил 1.211 млрд руб. против прибыли в 106.088 млн руб. за аналогичный период 2017 года, убыток до налогообложения - 877.099 млн руб. против прибыли в 211.322 млн руб.





"AK&M" от 28.12.2018