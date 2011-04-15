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28/12/2018
17:23

Рад продаст ТЦ "Новоарбатский"

Российский аукционный дом 14 марта проведёт торги по продаже торгового центра "Новоарбатский" в Москве. Об этом говорится в сообщении РАД.

В составе лота четыре помещения общей площадью 12.2 тыс. кв. м, что соответствует площади всего торгового комплекса.

Помещения занимают первый, второй и подвальный этажи торгового комплекса, имеют отдельные входы с улицы и витринные окна.

Продажа осуществляется в интересах ООО "СБК Авто" (связано с ПАО "Сбербанк").

Начальная цена - 2.3 млрд руб.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

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