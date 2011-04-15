Чистая прибыль Нафтогаза за 9 месяцев упала на 5.8% до 16.7 млрд грн

Чистая прибыль Нафтогаза за 9 месяцев 2018 года упала на 5.8% до 16.7 млрд грн по сравнению с годом ранее. Об этом сообщила компания.



Нафтогаз отмечает, что на уменьшение чистой прибыли повлияло увеличение резерва сомнительных долгов, главным образом по сегменту транспортировки природного газа (преимущественно со стороны группы РГК Дмитрия Фирташа). Кроме того, существенным фактором влияния были расходы с налога на добавленную стоимость на компенсацию согласно Арбитража по транзиту природного газа в сумме 4.8 млрд грн. В то же время, уменьшение объема импортированного газа и расходов по процентам частично нивелировало ухудшение чистой прибыли.



Дебиторская задолженность (без учёта резерва) за природный газ для категорий ПСО по состоянию на 30 сентября 2018 года увеличилась на 21%, или на 6.3 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Задолженность за услуги балансировки в этот период выросла почти вдвое - на 14 млрд грн или на 92%.



Сумма займов группы Нафтогаз уменьшилась на 20.3 млрд грн по сравнению с 9 месяцами 2017 года за счет погашения краткосрочных займов.



Общие объёмы реализации природного газа выросли за 9 месяцев 2018 года на 10% и составили 12.5 млрд куб. м в связи с более холодными погодными условиями в начале 2018 года по сравнению с 2017 годом.



Объёмы транзита газа по результатам 9 месяцев 2018 года снизились на 7% и составили 65.4 млрд куб. м. Одним из главных факторов снижения объемов транзита через украинскую ГТС является увеличение объемов транзита российского газа в Европу по трубопроводу Nord Stream - OPAL. В то же время, объёмы транспортировки природного газа для потребителей Украины за этот период увеличились на 1% в связи с увеличением использования газа, отмечает компания.



Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" является одной из крупнейших компаний Украины. "Нафтогаз Украины" осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на пяти газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), входящих в состав компании, вырабатывая на них сжиженный газ, моторные топлива и другие виды нефтепродуктов.







"AK&M" от 28.12.2018