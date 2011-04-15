Оборот розничной торговли в России в январе-ноябре вырос на 2.6% до 28.242 трлн руб.

Оборот розничной торговли в России в январе-ноябре 2018 года вырос на 2.6% до 28.242 трлн руб. Об этом свидетельствуют данные Росстата.



В ноябре 2018 года оборот розничной торговли увеличился на 3% до 2.763 трлн руб. в годовом исчислении.



Оборот розничной торговли в ноябре на 94.4% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 5.6% (в ноябре 2017 года - 93.3% и 6.7% соответственно).



В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 47.3%, непродовольственных товаров - 52.7% (в ноябре 2017 года - 48.3% и 51.7% соответственно).





"AK&M" от 28.12.2018