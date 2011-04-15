"Домодедово" в 2018 году открыл крупные объекты инфраструктуры и внедрил инновационные решения в сфере безопасности и пассажирского обслуживания. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.



Часть проектов была реализована к чемпионату мира по футболу. За время мундиаля аэропорт обслужил более 1.5 тыс. дополнительных рейсов, большая часть из которых соединила с Москвой Лиссабон, Мадрид, Копенгаген, Мюнхен и Париж.



Пять зарубежных перевозчиков начали полеты из "Домодедово" в уходящем году. Партнеры аэропорта открыли рейсы по четырнадцати новым направлениям, в том числе шести уникальным.



В аэропорту введён в эксплуатацию многоярусный крытый паркинг на 1.5 тыс. мест. Общая вместимость восьми парковок "Домодедово" увеличилась до 6.5 тыс. мест.



"Домодедово" в 2018 году провёл пилотное тестирование системы автоматизированного распознавания лиц. По результатам испытания точность идентификации составила более 90%.



"Домодедово" ввёл в эксплуатацию новый высокоскоростной сканер для досмотра багажа с автоматической системой обнаружения взрывчатых веществ.



В пассажирском терминале установлены и протестированы турникеты eGate, которые предназначены для самостоятельного прохода пассажиров в международную галерею и на борт воздушного судна.



В аэровокзале оборудованы офисы оформления возврата НДС (tax free) для иностранных граждан.



Аэропорт "Домодедово" и авиакомпания S7 внедрили технологию SelfBagDrop (SBD) для самостоятельной регистрации и сдачи багажа. Процедура занимает меньше минуты.



В уходящем году EGYPTAIR выполнила первый рейс из аэропорта "Домодедово" в Каир после возобновления авиасообщения между Россией и Египтом.



Официальный перевозчик Султаната Оман компания Oman Air совершил первый рейс из Маската в "Домодедово". Прямое регулярное авиасообщение между столицами России и Омана открыто впервые.



"Домодедово" за прошедший год расширил спектр цифровых услуг, чтобы пассажирам было удобнее планировать путешествие. Так, на tickets.dme.ru стартовали продажи билетов на чартерные рейсы. Сервис по бронированию отелей hotels.dme.ru появился на сайте аэропорта. На портале insur.dme.ru началась продажа медицинских страховок для туристов.



ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Доля его пассажиропотока от общего объёма в Москве составляет 46%. Из "Домодедово" выполняют полёты 83 авиакомпании по 239 направлению по всему миру, 84 из которых уникальны для московского региона. Среди партнёров - 40 зарубежных авиакомпаний, 27 российских и 16 авиаперевозчиков стран СНГ.



"AK&M" от 28.12.2018