Газпром вышел на пик инвестиционной активности, А.Миллер

Газпром вышел на пик инвестиционной активности. Об этом заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании, говорится в сообщении компании.



"Мы вышли с вами на пик инвестиционной активности. Работа по всем стратегическим проектам шла ударными темпами. Поставленные перед компанией задачи полностью выполнены", - сказал он на совещании, обращаясь к коллегам.



"На Ямале мы с вами запустили третий газовый промысел Бованенковского месторождения и вывели месторождение на проектную мощность - 115 млрд куб. м газа в год. Запасы Бованенковского месторождения до такой степени велики, что добыча здесь будет вестись в течение 110 лет - до 2128 года. И мы с вами абсолютно точно знаем, сколько газа будет добываться ежегодно. Это наглядный пример того, с какой высокой степенью детализации и с каким временным горизонтом мы строим нашу работу", отметил глава Газпрома.



Для транспортировки растущих объёмов ямальского газа Газпром в декабре ввёл в строй газопровод "Ухта - Торжок - 2". Это новая магистраль Северного газотранспортного коридора. Северный коридор становится самым важным, ключевым транспортным коридором для Единой системы газоснабжения, для поставки газа российским потребителям и на экспорт. "Мы и дальше будем последовательно развивать Северный коридор", сказал А.Миллер.



На Северо-Западе страны Газпром строит новые мощности по направлению к Усть-Луге. Отсюда берет свое начало газопровод "Северный поток - 2". В сентябре начали его укладку в Балтийском море. На сегодняшний день уже уложено более 380 км. В текущий период времени работа ведется в исключительных экономических зонах Финляндии, Швеции и на береговых участках в Германии и России.



"Способность в сжатые сроки реализовывать масштабные проекты мы с вами демонстрируем и на "Турецком потоке". В ноябре мы досрочно завершили морскую укладку двух ниток этого газопровода. Она была закончена в рекордно короткие сроки. Хотел бы отметить, что установлено несколько мировых рекордов. Скорость укладки глубоководного морского газопровода впервые в мире достигла 6 км 330 м в сутки. И впервые в мире труба диаметром 812 мм уложена на глубину 2 км 200 м", отметил А.Миллер.



Ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2" и "Турецкого потока" запланирован на 2019 год. Это будут новые, надежные, высокоэффективные экспортные маршруты поставки российского газа в дальнее зарубежье.



Спрос на российский газ резко растет. "В этом году мы третий год подряд установим исторический рекорд поставки газа на экспорт в дальнее зарубежье. Объем превысит 201 млрд куб. м. Мы вплотную приближаемся к максимальным годовым контрактным количествам, которые у нас есть по всем экспортным контрактам в дальнее зарубежье. И без сомнения, это означает, что наше сотрудничество с иностранными партнерами будет выстраиваться уже с учетом этих новых реалий", сказал глава компании.



"Увеличивается спрос на российском рынке. По итогам 2018 года мы поставим отечественным потребителям по газотранспортной системе Газпрома на 12 млрд куб. м газа больше, чем в 2017 году. Газпром надёжно работает в условиях растущего спроса. В этом году мы с вами добудем около 497.6 млрд куб. м газа. Это на 26.6 млрд куб. м больше, чем в 2017 году. В следующем году мы впервые выйдем с трубопроводным газом в Китай. Без сомнения, это знаковое событие. Поставки начнутся 20 декабря по газопроводу "Сила Сибири". Фактически мы с вами уже начали обратный отсчет - до этого исторического события остается совсем немного времени. В этом году мы завершили основной объём строительства линейной части газопровода "Сила Сибири", успешно продолжается обустройство Чаяндинского месторождения, газ которого первым придет на рынок Китая", - добавил глава Газпрома.



Также он отметил, что развернуто масштабное строительство Амурского газоперерабатывающего завода. Он станет самым высокотехнологичным заводом и будет вторым по мощности в мире. В настоящее время общий прогресс по проекту Амурского газоперерабатывающего завода составляет уже 24%.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



"AK&M" от 28.12.2018