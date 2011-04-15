Средний размер пенсий в РФ в ноябре составил 31.3% от средней зарплаты

Средний размер пенсий в ноябре 2018 года составил 13.396 тыс. руб. и равнялся 31.3% от средней начисленной заработной платы. Об этом свидетельствуют данные Росстата.



В январе-ноябре 2018 года средний размер пенсий вырос на 3.7%, в ноябре в годовом исчислении - на 3.4%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 0.1%.



Реальный размер пенсий в РФ в январе-ноябре 2018 года увеличился на 0.9%. В ноябре в годовом исчислении и по сравнению с предыдущим месяцем показатель уменьшился на 0.4%.





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