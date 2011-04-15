Аэрофлот отправит дополнительный борт в Петропавловск-Камчатский

Аэрофлот планирует выполнить дополнительные рейсы SU1780/1781 30 декабря для вывоза пассажиров отменённых рейсов SU1730/1731 "Шереметьево" - Петропавловск-Камчатский - "Шереметьево" 28 и 29 декабря 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.



Рейс SU1730 за 27 декабря 2018, следовавший по маршруту "Шереметьево" - Петропавловск-Камчатский, был направлен на запасной аэродром во Владивосток по причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения, низкого коэффициента сцепления на взлётно-посадочной полосе.



В настоящее время воздушное судно находится во Владивостоке. Пассажиры размещены на отдых в гостиницах города. Как только метеоусловия позволят совершить посадку в Петропавловске-Камчатском, борт сразу вылетит.



Отмена рейса произведена исключительно для обеспечения безопасности, посадка самолета в аэропорту Петропавловска-Камчатского невозможна. "Компания призывает местных политиков и общественных деятелей не раскачивать ситуацию и не призывать к невыполнимым действиям со стороны авиакомпании из-за своих политических амбиций", заявил перевозчик.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Прибыль Группы Аэрофлот по МСФО за 9 месяцев 2018 года упала на 17.2% до 22.49 млрд руб. с 27.149 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 15.2% до 466.345 млрд руб. с 404.773 млрд руб., показатель EBITDAR - на 9.8% до 110.957 млрд руб. со 101.016 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 11.5% до 47.189 млрд руб. с 53.306 млрд руб.





"AK&M" от 28.12.2018