Оборот общественного питания в РФ в январе-ноябре вырос на 3.8% до 1.365 трлн руб.

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Оборот общественного питания в РФ в январе-ноябре 2018 года вырос на 3.8% до 1.365 трлн руб. Об этом свидетельствует доклад Росстата.
В ноябре данный показатель увеличился на 2.3% до 133.3 млрд руб. в годовом исчислении.
Напомним, оборот общественного питания в РФ в 2017 году вырос на 2.5% до 1.427 трлн руб.
"AK&M" от 28.12.2018