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28/12/2018
18:17

На Дальнем Востоке построят четыре завода по переработке рыбы

С помощью инвестквот на Дальнем Востоке построят ещё 4 завода по переработке рыбы. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства по итогам подписания договоров по закреплению долей инвестиционных квот на вылов трески, камбалы, макруруса, палтуса и наваги для строительства рыбоперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке России.

Договоры по трём проектам 28 декабря подписаны заместителем руководителя Росрыболовства Петром Савчуком и представителями компаний ООО "Невод", ООО "Алаид", ООО "Октябрьский-1". Подписание договора с ООО "Заря" состоится в начале 2019 года.

Все четыре проекта по строительству рыбоперерабатывающих заводов малой мощности прошли отбор в ходе второго этапа заявочной кампании. ООО "Невод" и ООО "Алаид" планируют реализовать проекты в Сахалинской области, ООО "Октябрьский-1" и ООО "Заря" - в Камчатской области.

Общий объём инвестиций составит 1 млрд руб.
Ранее, по итогам первого этапа заявочной кампании были выделены квоты на строительство 33 рыбопромысловых судов и 18 рыбоперерабатывающих фабрик для Дальневосточного и Северного рыбохозяйственных бассейнов. В настоящее время Росрыболовство проводит третий этап заявочной кампании - по предоставлению инвестквот, не распределенных в ходе первого этапа. Речь идёт о долях квот минтая, сельди, донно-пищевых видов рыб на Дальнем Востоке, а также трески и пикши на Северном бассейне. Инвестквоты выделяются почти под все объекты инвестиций: крупно-, средне-, малотоннажные суда, траулер-свежьевик, ярусолов, перерабатывающие заводы разной мощности. Заявления на участие принимаются до 29 января 2019 года.


"AK&M" от 28.12.2018
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