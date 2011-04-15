На Дальнем Востоке построят четыре завода по переработке рыбы

С помощью инвестквот на Дальнем Востоке построят ещё 4 завода по переработке рыбы. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства по итогам подписания договоров по закреплению долей инвестиционных квот на вылов трески, камбалы, макруруса, палтуса и наваги для строительства рыбоперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке России.



Договоры по трём проектам 28 декабря подписаны заместителем руководителя Росрыболовства Петром Савчуком и представителями компаний ООО "Невод", ООО "Алаид", ООО "Октябрьский-1". Подписание договора с ООО "Заря" состоится в начале 2019 года.



Все четыре проекта по строительству рыбоперерабатывающих заводов малой мощности прошли отбор в ходе второго этапа заявочной кампании. ООО "Невод" и ООО "Алаид" планируют реализовать проекты в Сахалинской области, ООО "Октябрьский-1" и ООО "Заря" - в Камчатской области.



Общий объём инвестиций составит 1 млрд руб.

Ранее, по итогам первого этапа заявочной кампании были выделены квоты на строительство 33 рыбопромысловых судов и 18 рыбоперерабатывающих фабрик для Дальневосточного и Северного рыбохозяйственных бассейнов. В настоящее время Росрыболовство проводит третий этап заявочной кампании - по предоставлению инвестквот, не распределенных в ходе первого этапа. Речь идёт о долях квот минтая, сельди, донно-пищевых видов рыб на Дальнем Востоке, а также трески и пикши на Северном бассейне. Инвестквоты выделяются почти под все объекты инвестиций: крупно-, средне-, малотоннажные суда, траулер-свежьевик, ярусолов, перерабатывающие заводы разной мощности. Заявления на участие принимаются до 29 января 2019 года.





"AK&M" от 28.12.2018