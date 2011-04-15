Ингосстрах запускает новый продукт медицинского страхования на базе телемедицины

Ингосстрах запустил онлайн-продажи нового продукта дистанционной медицинской поддержки "Телемед", позволяющего получить удалённую консультацию в любое удобное время. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



"Мы рады представить уникальный продукт медицинского страхования, обеспечивающий клиентам круглосуточный доступ к консультациям. Опыт нашей компании говорит о высокой востребованности данной услуги, ведь зачастую клиенты не могут тратить время на очный прием в клинике, - комментирует директор департамента медицинского страхования компании "Ингосстрах" Андрей Копыток. - Продукт "Телемед" использует широкий функционал телемедицинских технологий и открывает новые перспективы как перед медицинским сообществом, так и пациентами. Так, например, онлайн-формат взаимодействия позволяет оптимизировать затраты времени на консультацию, а невысокая стоимость продукта делает его доступным широкому кругу клиентов".



Продукт представлен в трёх версиях - Базовая, Стандарт и Бизнес. Программа "Телемед Базовая" доступна в качестве дополнительной опции при покупке полиса страхования путешествующих. Она даёт право на получение круглосуточных безлимитных онлайн-консультации с первого дня действия страхования как на территории России (при путешествии по РФ), так и за рубежом (ВЗР). Клиент может самостоятельно выбрать период страхования.



Программа "Телемед Стандарт", помимо безлимитных консультаций, включает две дополнительные консультации по узкоспециализированным вопросам в год. Клиенты, которые приобрели программу "Телемед Бизнес", смогут получать консультации, в том числе по узкоспециализированным вопросам, без ограничений.



В дополнение к каждой из трёх программ предусмотрена круглосуточная дистанционная поддержка. В список доступных услуг по программам "Телемед" входят помощь в интерпретации результатов анализов и подготовке к медицинским исследованиям, а также консультации по приему лекарств, действиях в экстренных ситуациях, уходу за ребенком.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 28.12.2018